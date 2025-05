Košta se oglasio uoči posete Srbiji i Zapadnom Balkanu: Kakvu je poruku poslao?

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas uoči posete Srbiji da je budućnost regiona Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.

U objavi na platformi X istakao je da je to "najbolji način da se okrene stranica prošlosti i izgradi zajednička budućnost mira, stabilnosti i prosperiteta". Naveo je da ove sedmice prvi put posećuje zemlje Zapadnog Balkana kao predsednik Evropskog saveta i da tokom posete želi da ohrabri zemlje regiona da sprovedu neophodne reforme da bi postale članice EU. Istakao je da je njegov prioritet proširenje EU. This week is my first time visiting all our six partners