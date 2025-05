U Kremlju saopštili uslove za prekid vatre u Ukrajini

Za postizanje prekida vatre u sukobu u Ukrajini neophodni su direktni pregovori između Moskve i Kijeva, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov britanskoj televizijski “Skaj njuz”.

– Potrebno je da vodite… direktne pregovore kako biste pronašli put do prekida vatre. Pojednostavljen pristup prekidu vatre je neprihvatljiv – naglasio je portparol ruskog lidera. On je rekao da je to pristup zasnovan na veoma ozbiljnoj analizi situacije. Ruski predsednik Vladimir Putin se 11. maja obratio predstavnicima ruskih i stranih medija i predložio da Ukrajina nastavi direktne pregovore bez preduslova u Istanbulu 15. maja.