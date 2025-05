FOTO, VIDEO: Održana blokada 30 raskrsnica u Novom Sadu

Održana je blokada 30 raskrsnica u Novom Sadu.

Blokada je trajala od 18 časova do 18.30h. Bile su blokirane raskrsnice kod Futoške pijace, Master centra, Železničke stanice, SUP-a na Bulevaru oslobođenja, kod SNP-a, na Žitnom trgu, raskrsnica Gundulićeve i Temerinske, kod Limanske pijace... Na pešačkom prelazu kod Futoške pijace ispisana su imena 12 aktivista i poruka "Studenti neće ćutati". Bilo je najavljeno da će blokada trajati 15 minuta,