Hladni front doneće sneg ovim delovima Srbije: Stiže još jedno zahlađenje i pogoršanje sa padavinama, evo kada

I današnje jutro osvanulo je veoma hladno, u Vršcu je čak zabeležen i mraz od -1°C.

Pred nama sunčan dan, samo na jugu ponedge sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 17 do 21, u Beogradu do 18 stepeni. Međutim, Srbiju uskoro očekuje još jedno zahlađenje. U Srbiji će i tokom srede i četvrtka biti sunčano. Ujutro i dalje hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz. Maksimalna temperatura biće u sredu od 18 do 22, u Beogradu do 20 stepeni. Četvrtak će biti najtopliji dan u sedmici. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C. Već do