Policija u Nišu uhapsila muškarca: Pronašli u stanu drogu i vagicu za merenje

Policija u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je F. P. (25) iz Niške Banje kada je pretresom stana koji on koristi pronašla dva paketa sa oko 240 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Pronađen je jedan paket sa oko 220 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, manju količinu materije za koju se sumnja da je hašiš, kao i vagicu za precizno merenje, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je navedeno, on je osumnjičen da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,