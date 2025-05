Svi bi da se rukuju s Putinom: Oglasio se Tramp o sastanku u Istanbulu

Američki predsednik je izjavio da je u četvrtak veoma zauzet, ali da ga to ne bi sprečilo da ode na sastanak sa predsednikom Ruske Federacije.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman za sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Turskoj ako bi to pomoglo okončanju sukoba u Ukrajini. Napomenuo je i da je "potpuno zauzet" u četvrtak ali da ga to ne bi sprečilo da ode u Istanbul gde sutra počinju direktni pregovori Rusije i Ukrajine. "Ne znam da li će doći (ruski predsednik). Znam da bih voleo da budem tamo, i to je moguće. Ako možemo da okončamo rat, razmislio bih o tome. Međutim,