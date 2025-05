Jutro vrlo hladno, tokom dana sunčano i toplije: Temperatura do 22°C

U Srbiji u sredu jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Tokom dana sunčano vreme. Na jugu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severapadni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 9°C, maksimalna dnevna od 17 do 21°C. Vreme danas u Beogradu U Beogradu u sredu sunčano, povremeno uz oblačnost. Duvaće slab do umeren severni i severapadni vetar. Jutarnja temperatura 8°C, maksimalna dnevna 18°C. (Telegraf.rs)