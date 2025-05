Preminuo bivši ministar finansija Dušan Vujović

Ekonomista i bivši ministar u Vladi Srbije Dušan Vujović preminuo je u 74. godini posle duge bolesti, potvrđeno je u Savezu ekonomista Srbije.

Dušan Vujović je bio ministar privrede u Vladi Srbije od 27. aprila 2014. do 3. septembra 2014, a od 3. septembra 2014. do 16. maja 2018. obavljao je funkciju ministra finansija. Dobio je nagradu za najboljeg ministra finansija istočne i centralne Evrope za 2017. godinu. Bio je i vršilac dužnosti ministra odbrane Srbije u periodu od 5. februra 2016. do 2. marta 2016. Radio je i kao konsultant Svetske banke i Ju-Es ejda u oblasti inovacija, budžetskih i reformi