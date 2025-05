Preminuo Dušan Vujović, ekonomista i bivši ministar finansija

Dušan Vujović, ekonomista i bivši ministar u Vladi Srbije, preminuo u 74. godini života, posle duge bolesti, potvrđeno je Savezu ekonomista Srbije.

Dušan Vujović ministar privrede u Vladi Srbije bio je od 27. aprila 2014. do 3. septembra 2014. godine. Funckiju ministra finansija vršio je od 3. septembra 2014. do 16. maja 2018. godine. Takođe, Vujović je bio i v. d. ministra odbrane od 5. februara 2016. godine do 2. marta iste godine. Dobitnik je nagrade za najboljeg ministra finansija istočne i centralne Evrope za 2017. godinu. U svojoj karijere radio je i kao konsultant Svetske Banke i Ju-Es-Ejd-a u oblasti