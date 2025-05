Vučić u Tirani sa sa evropskim zvaničnicima: "Dobri razgovori o strateškim pitanjima koja oblikuju evropsku budućnost"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Tirani, gde učestvuje na 6. samitu Evropske političke zajednice, sa brojnim evropskim zvaničnicima.

Vučić se prvo sastao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom i predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. "Razmenili smo mišljenja o bezbednosti, ekonomiji i stabilnosti na Zapadnom Balkanu uz zajedničku ocenu da je dijalog ključan za prevazilaženje podela i izgradnju trajnog mira", naveo je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.