Tramp: Želim sastanak sa Putinom što pre

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da želi što pre da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Govoreći o mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine, rekao je da je 'vreme da to jednostavno uradimo'. 'Završićemo to', poručio je Tramp. Dodao je da želi sastanak sa Putinom 'čim to bude moglo da se organizuje', prenosi BBC. Tramp je juče nagovestio da su mali izgledi da se postigne značajan napredak u mirovnim pregovorima dok se on i Putin ne sastanu lično. Američki predsednik poslednji dan svoje turneje po Bliskom istoku danas provodi u Ujedinjenim Arapskim