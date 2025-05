(FOTO) Napadač na snimatelja N1 kod Kosjerića - bivši policajac

Ljubiša Knežević, predsednik MZ Makovište i bivši policajac, napadač je na snimatelja N1 Marjana Vučetića, u selu kod Kosjerića.

Snimatelj N1 Marjan Vučetić dobio je nekoliko udaraca u leđa, dok je snimao kadrove u selu u koje je, pred izbore, došao predsednik SNS Miloš Vučević. On ušao je u šator u kojem je bio i Vučević, kada su ga s leđa napali nepoznati muškarci, udarajući ga i gurajući ga iz šatora uz psovke i uvrede. „Ušao sam unutra da snimim, kada me je sa leđa napao najpre jedan muškarac, a onda još nekolicina njih. Prvo su me psovali, a onda i udarali u leđa dok nisam izašao