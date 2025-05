Novinarka Južnih vesti napadnuta po završetku Vučićevog mitinga

Beta pre 1 sat

Novinarka Južnih vesti Tamara Rasovanović kazala je da ju je u Nišu jedan pristalica Srpske napredne stranke (SNS) napao u Voždovoj ulici oko 20.30 sati, dok je bila radnom zadatku.

"Snimala sam autobuse koji su odvozili pristalice SNS, kada mi je jedan čovek iz grupe grupe koja je stajala na raskrsnici kod Crvenog pevca prišao i pokušao da odgurne ruku i oduzme telefon", kazala je Radovanović agenciji Beta.

Ona je kazala da policajac u civilu prišao i sproveo je na drugu stranu ulice.

"Policajac nije udaljio čoveka koji me napao, već je mene udaljio, a to je napadač i tražio. Rekao je da me skloni, jer ću napraviti problem", kazala je Radovanović.

Policajac joj je, dodala je, rekao da može da ide u ispostavu policije u opštini Medijana kako bi identifikovala napadača, iako se na njenom snimku jasno vidi ko je napadač.

U Nišu je danas organizovan skup pristalica vlasti pod nazivom "Svenarodni sabor", a na njemu je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Iako je najavljeno da će skup trajati tri dana, zapravo je trajao nekoliko sati, uključujući i koncert folk pevača Ace Lukasa.

(Beta, 17.05.2025)