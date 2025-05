Danas promenljivo uz smenu sunca i oblaka, u pojedinim mestima kiša i pljuskovi

U Srbiji će danas biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše i pljuskova, uglavnom sredinom dana i posle podne, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće umeren vetar, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni, dok će se najniža temperatura kretati od četiri do osam stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Vetar će biti umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni. Najniža temperatura kretaće se od šest do osam stepeni, a najviša oko 16 stepeni. Prema izgledima vremena u