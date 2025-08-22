Danas isplata redovne, a sutra privremene julske novčane naknade

BEOGRAD - Redovna julska novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena danas, a privremena za nezaposlene koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija sutra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Isplata će biti obavljena preko Banke Poštanska štedionica. Prema julskim podacima NSZ novčanu naknadu u Srbiji prima 28.978 nezaposlenih, a više od polovine čine žene, kojih je u ovom mesecu na spisku korisnika bilo 16.220. Najviše je korisnika u Beogradu, 4.283, zatim Nišu, 2.787 a sledi Novi Sad sa 1.961 korisnikom. Pravo na novčanu naknadu imaju nezaposleni koji su bili osigurani najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci, pri čemu se