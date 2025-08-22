Danas isplata redovne, a sutra privremene julske novčane naknade

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Danas isplata redovne, a sutra privremene julske novčane naknade

BEOGRAD - Redovna julska novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena danas, a privremena za nezaposlene koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija sutra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Isplata će biti obavljena preko Banke Poštanska štedionica. Prema julskim podacima NSZ novčanu naknadu u Srbiji prima 28.978 nezaposlenih, a više od polovine čine žene, kojih je u ovom mesecu na spisku korisnika bilo 16.220. Najviše je korisnika u Beogradu, 4.283, zatim Nišu, 2.787 a sledi Novi Sad sa 1.961 korisnikom. Pravo na novčanu naknadu imaju nezaposleni koji su bili osigurani najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci, pri čemu se
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Danas stiže uplata na račune ovih građana Srbije: Evo kome sleduje novčana naknada

Danas stiže uplata na račune ovih građana Srbije: Evo kome sleduje novčana naknada

Blic pre 36 minuta
Isplata redovne i privremene novčane naknade za jul

Isplata redovne i privremene novčane naknade za jul

Pressek pre 2 sata
NSZ isplaćuje novac NEZAPOSLENIMA

NSZ isplaćuje novac NEZAPOSLENIMA

InfoKG pre 3 sata
Stiže novac jednoj grupi građana! Možete odmah da ga podignete u pošti, a evo ko je prvi na listi

Stiže novac jednoj grupi građana! Možete odmah da ga podignete u pošti, a evo ko je prvi na listi

Kurir pre 2 sata
Danas isplata redovne a sutra privremene julske novčane naknade, korisnika 28.978

Danas isplata redovne a sutra privremene julske novčane naknade, korisnika 28.978

Euronews pre 2 sata
Isplata naknada nezaposlenima u petak i subotu

Isplata naknada nezaposlenima u petak i subotu

Vranje news pre 3 sata
Isplata redovne i privremene novčane naknade za jul

Isplata redovne i privremene novčane naknade za jul

Glas Šumadije pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNišNovi SadNezaposlenostMetohijaKosovo i Metohija

Regioni, najnovije vesti »

Salih Saitović: Zašto se Romi ne zapošljavaju, već se uvoze radnici iz inostranstva

Salih Saitović: Zašto se Romi ne zapošljavaju, već se uvoze radnici iz inostranstva

Beta pre 6 minuta
ODLUKE VALJEVSKOG ZBORA SA SINOĆNJEG SASTANKA

ODLUKE VALJEVSKOG ZBORA SA SINOĆNJEG SASTANKA

Valjevska posla pre 6 minuta
Doljevac dobija rezervoar od 2.000 kubika: Sigurnije vodosnabdevanje za sušne periode

Doljevac dobija rezervoar od 2.000 kubika: Sigurnije vodosnabdevanje za sušne periode

Glas juga pre 11 minuta
Granica za ulazak u „crvenu“ zonu potrošnje – sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno

Granica za ulazak u „crvenu“ zonu potrošnje – sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno

RTK pre 1 minut
Održana 2.sednica Gradskog veća u Zaječaru

Održana 2.sednica Gradskog veća u Zaječaru

Glas Zaječara pre 0 minuta