Danas stiže uplata na račune ovih građana Srbije: Evo kome sleduje novčana naknada

Blic pre 1 sat
Danas stiže uplata na račune ovih građana Srbije: Evo kome sleduje novčana naknada

Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost da će danas preko Banke Poštanska štedionica početi isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec jul 2025. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 22. avgusta, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 23. avgusta 2025. godine.
