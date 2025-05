Peskov: Sastanak Putina i Zelenskog moguć samo ako se postignu dogovori

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski mogli bi da se sastanu ako delegacije u pregovorima postignu određene dogovore, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

– Takav sastanak, kao rezultat rada delegacija dve strane, nakon postizanja određenih sporazuma između ovih delegacija, je moguć. (Mi) to smatramo mogućim – rekao je on, prenosi TASS. Peskov je rekao su se dve zemlje složile da razmene liste uslova za prekid vatre, a rad na tome je u toku. On je dodao da su pregovori između Rusije i Ukrajine u toku i trebalo bi da se održe iza zatvorenih vrata, a da se za sada razgovara o postizanju tih dogovora, prenosi RIA