Građani, pažnja - na snazi je meteoalarm Pljuskovi i olujni udari u ovim delovima Srbije!

U Srbiji će u severnim i centralnim krajevima biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti

To će lokalno uslovljavati kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, dok će na jugu tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. Najniža temperatura, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biće od 2 do 9, a najviša od 19 do 23 stepena. Duvaće slab i umeren, na severu Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, zapadni i jugozapadni vetar, a u oblasti pljuskova u Vojvodini ponegde i sa udarima olujne jačine. I u Beogradu promenljivo, uz smenu