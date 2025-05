Izlaznost u drugom krugu predsedničkih izbora u Rumuniji do 13 sati - 31,93 odsto

U današnjem drugom krugu predsedničkih izbora u Rumuniji do 13.00 sati po lokalnom vremenu glasalo je 31,93 odsto birača, saopštila je izborna komisija.

Navodi se da je do 13.00 sati glasalo 5.743.734 građanina, preneo je Agerpres. Ističe se da je u urbanim sredinama glasalo 3.780.749 građanina, a u ruralnim 1.962.985. Izborna komisija navodi da je do 13 sati u zemlji glasalo 4.740.562 birača, odnosno 26,35 odsto, a u inostranstvu 1.003.172. U Bukureštu je izlaznost birača bila 28,72 odsto do 13 sati. U prvom krugu predsedničkih izbora 4. maja do 13.00 sati izlaznost je bila 24,46 odsto. U drugom krugu