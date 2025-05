Opljačkao Kraljevčanku dok je spavala: Ušao kroz otvoren prozor i ukrao 1.300 evra

Kraljevačka policija uhapsila je S. R. (36) iz Kline zbog teške krađe na drzak način.

On se sumnjiči da je u Prvomajskoj ulici u Kraljevu ušao kroz otvoren prozor stana i iz spavaće sobe u kojoj je spavala oštećena ukrao 1.300 evra. Nakon toga je otključao vrata i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.