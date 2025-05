Veliki odziv na izborima u Rumuniji, incidenti na biralištima u dijaspori

Glasači u Rumuniji, Poljskoj i Portugaliji danas biraju na izborima koji određuju u kom pravcu će se razvijati njihove demokratije u doba velikih geopolitičkih promena. Posebno zanimljivo je u Rumuniji, gde se održava drugi krug predsedničkih izbora. Kandidati su Đorđe Simion, desničar, nacionalista, evroskeptik i rumunski Donald Tramp i nezavisni kandidat, centrista, Nikušor Dan, koji je gradonačelnik Bukurešta. Izbori se održavaju i u Hrvatskoj, u 576 hrvatskih lokalnih jedinica, 428 opština, 127 gradova

Rumunija – do 18 časova glasalo preko 50 odsto birača U drugom krugu predsedničkih izbora u Rumuniji do 18 časova glasao je 9.996.371 birač, što predstavlja 55,57 odsto upisanih na izbornim listama, saopštila je izborna komisija. U urbanim sredinama glasalo je 6.346.485 birača, a u ruralnim - 3.649.886 birača, objavio je Ađerpres. Od 9.996.371 birača koji su glasali do 18 časova, u zemlji je glasalo 8.535.758, odnosno 47,45 odsto, a 1.460.000 - u inostranstvu.