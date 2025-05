Jokić ostao zagonetan po pitanju nastupa za Srbiju na EP

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je da još nije doneo odluku da li će igrati za reprezentaciju Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu, koje je na programu od 27. avgusta do 14. septembra.

Košarkaši Denvera nisu uspeli da se plasiraju u finale Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u nedelju poraženi od Oklahome rezultatom 125:93 u sedmoj utakmici polufinala plej-ofa. Oklahoma je do finala plej-ofa Zapada stigla sa 4:3 u pobedama u seriji. – Mislim da su me Olimpijske igre učinile boljim igračem. Nastupao sam za svoju zemlju, sa drugim saigračima, pod drugačijim pravilima i to mi je zaista značilo. Dolazi EP i moram da donesem odluku oko toga, ali