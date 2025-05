U Srbiji danas promenljivo, temperatura do 24 stepena; Evo kada stiže zahlađenje

U Srbiji će sutra biti promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska i najvišom temperaturom do 24 stepena.

Uveče i u toku noći ka sredi u Bačkoj, Sremu kao i na zapadu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna od 21 stepen do 24 stepena. U Beogradu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i suvo. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 11 stepeni, najviša dnevna 23 stepena.