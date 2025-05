Izmene: linija javnog prevoza tokom izvođenja radova na Trgu republike: Sve što treba da znate o novim trasama i ukinutim stanicama!

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju na Trgu republike, na delu od zone raskrsnice sa Makedonskom ulicom (u visini objekta "Dunav osiguranje") do zone raskrsnice sa Francuskom ulicom (do sredine autobuskog stajališta "Trg republike"), došlo do izmena u javnom prevozu na linijama 32, 32N, 202N i 706N koje će trajati od danas do 13. jula, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako se navodi, radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake u smeru ka Studentskom trgu, pri čemu će se leva kolovozna traka koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja, zbog čega trolejbuske linije 28 i 41 i dalje neće funkcionisati. Trolejbuska linija 29 će i dalje saobraćati do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L, a saobraćaće na relaciji Trg Slavija - Medaković 3, a trolejbuska linija 40 će i dalje saobraćati sa povećanim brojem vozila; Autobuska linija 24