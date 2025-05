Evo kada odlaze oblaci: Vremenska prognoza za utorak, 20. maj

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N. Živanović Promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska i najvišom temperaturom do 24 stepena. Uveče i u toku noći ka sredi u Bačkoj, Sremu kao i na zapadu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna od 21 stepen do 24 stepena. Promenljivo uz smenu sunčanih i