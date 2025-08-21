Gde su naše kolege? Obeležena 27. godišnjica otmice novinara Đura Slavuja i Ranka Perenića

Na putu Velika Hoča-Zočište, mestu gde su pre 27 godina poslednji put viđeni novinari Radio Prištine Đuro Slavuj i Ranko Perenić, kojima se nakon toga gubi svaki trag, i danas su se okupili novinari, kolege i članovi porodica, i zatražili rasvetljavanje sudbine dvojice medijskih radnika i pronalaženje odgovornih.

Okupljeni su sa fotografijama otetih novinara u rukama i transparentom na srpskom i albanskom jeziku „Vratite nam naše kolege“, kod ploče posvećene otetim novinarima poručili da neće odustati od pravde. Događaju su prisustvovali i predstavnici Oebsa. Predsednica Društva novinara Kosova i Metohije Ivana Vanovac istakla je da je 27 godina dug period da se priča jedna te ista priča, ali da svi novinari dobro znaju koliko je važno da kada se započne neka priča, da se