Gde su naše kolege? Obeležena 27. godišnjica otmice novinara Đura Slavuja i Ranka Perenića

Kurir pre 1 sat
Gde su naše kolege? Obeležena 27. godišnjica otmice novinara Đura Slavuja i Ranka Perenića

Na putu Velika Hoča-Zočište, mestu gde su pre 27 godina poslednji put viđeni novinari Radio Prištine Đuro Slavuj i Ranko Perenić, kojima se nakon toga gubi svaki trag, i danas su se okupili novinari, kolege i članovi porodica, i zatražili rasvetljavanje sudbine dvojice medijskih radnika i pronalaženje odgovornih.

Okupljeni su sa fotografijama otetih novinara u rukama i transparentom na srpskom i albanskom jeziku „Vratite nam naše kolege“, kod ploče posvećene otetim novinarima poručili da neće odustati od pravde. Događaju su prisustvovali i predstavnici Oebsa. Predsednica Društva novinara Kosova i Metohije Ivana Vanovac istakla je da je 27 godina dug period da se priča jedna te ista priča, ali da svi novinari dobro znaju koliko je važno da kada se započne neka priča, da se
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Navršava se 27 godina od otmice Đura Slavuja i Ranka Perenića

Navršava se 27 godina od otmice Đura Slavuja i Ranka Perenića

Cenzolovka pre 5 minuta
#IFJBlog: Justice for missing journalists Slavuj and Perenić

#IFJBlog: Justice for missing journalists Slavuj and Perenić

Cenzolovka pre 10 minuta
Obeležena 27. godišnjica otmice novinara prištinskog Radija Đura Slavuja i Ranka Perenića

Obeležena 27. godišnjica otmice novinara prištinskog Radija Đura Slavuja i Ranka Perenića

Danas pre 15 minuta
27 godina od nestanka novinara Đura Slavuja i Ranka Perenića: Porodice i kolege i dalje traže pravdu

27 godina od nestanka novinara Đura Slavuja i Ranka Perenića: Porodice i kolege i dalje traže pravdu

Euronews pre 1 sat
Porodice i kolege otetih Perenića i Slavuja traže rasvetljavanje njihove sudbine

Porodice i kolege otetih Perenića i Slavuja traže rasvetljavanje njihove sudbine

Telegraf pre 1 sat
KiM: Porodice i kolege otetih novinara Perenića i Slavuja traže rasvetljavanje njihove sudbine

KiM: Porodice i kolege otetih novinara Perenića i Slavuja traže rasvetljavanje njihove sudbine

RTV pre 2 sata
Godišnjica otmice Slavuja i Perenića na Kosovu - porodice i kolege traže rasvetljavanje sudbine novinara

Godišnjica otmice Slavuja i Perenića na Kosovu - porodice i kolege traže rasvetljavanje sudbine novinara

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaPriština

Društvo, najnovije vesti »

MUP: Požari kod Doljevca i na Divčibarama

MUP: Požari kod Doljevca i na Divčibarama

Beta pre 35 minuta
Navršava se 27 godina od otmice Đura Slavuja i Ranka Perenića

Navršava se 27 godina od otmice Đura Slavuja i Ranka Perenića

Cenzolovka pre 5 minuta
#IFJBlog: Justice for missing journalists Slavuj and Perenić

#IFJBlog: Justice for missing journalists Slavuj and Perenić

Cenzolovka pre 10 minuta
Predsednica VSS: Pravosuđe ne sme biti mesto političkih ili uličnih obračuna

Predsednica VSS: Pravosuđe ne sme biti mesto političkih ili uličnih obračuna

Beta pre 45 minuta
Evroposlanik: Vučić mora da zna da Evropa pažljivo posmatra situaciju u Srbiji

Evroposlanik: Vučić mora da zna da Evropa pažljivo posmatra situaciju u Srbiji

Beta pre 45 minuta