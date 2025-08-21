Porodice i kolege otetih Perenića i Slavuja traže rasvetljavanje njihove sudbine

Porodice i kolege otetih Perenića i Slavuja traže rasvetljavanje njihove sudbine

Na putu između Velike Hoče i Zočišta, na mestu gde su pre 27 godina oteti novinari Radio Prištine Ranko Perenić i Đuro Slavuj, danas su se okupili članovi porodica, udruženja novinara i prijatelji i još jednom zatražili rasvetljavanje sudbine dvojice novinara i pronalaženje odgovornih za njihov nestanak.

Predsednica Društva novinara Kosova i Metohije Ivana Vanovac rekla je da će i dalje nastaviti da insistiraju na tome da se istrage o nestalim novinarima pokrenu i da se počinioci privedu pravdi. - Svi novinari znaju odlično koliko je važno, da kada započnete neku priču da od te priče ne odustanete, a pre svega da ostvarite neke rezultate. Iako rizikujemo da i javnosti i međunarodnim predstavnicima i predstavnicima pravosuđa, postanemo dosadni sa pričanjem iste
