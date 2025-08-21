Godišnjica otmice Slavuja i Perenića na Kosovu - porodice i kolege traže rasvetljavanje sudbine novinara

NIN pre 43 minuta  |  Tanjug
Godišnjica otmice Slavuja i Perenića na Kosovu - porodice i kolege traže rasvetljavanje sudbine novinara
Na putu između Velike Hoče i Zočišta, na mestu gde su pre 27 godina oteti novinari Radio Prištine Ranko Perenić i Đuro Slavuj, Predsednica Društva novinara Kosova i Metohije Ivana Vanovac rekla je da će i dalje nastaviti da insistiraju na tome da se istrage o nestalim novinarima pokrenu i da se počinioci privedu pravdi. "Svi novinari znaju odlično koliko je važno, da kada započnete neku priču da od te priče ne odustanete, a pre svega da ostvarite neke rezultate.
