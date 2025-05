Roditelji do 31. maja mogu onlajn da prijave prvake za testiranje

Ostalo je manje od nedelju dana da roditelji budućih prvaka onlajn zakažu termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole, a do sada je podneto više od 45.000 zahteva.

"Roditelji budućih prvaka do subote, 31. maja mogu elektronskim putem da zakažu termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole koristeći uslugu eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u osnovne školu na Portalu eUprava", rekao je za direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović. Do sada je, prema njegovim rečima, zakazan 45.771 termin za upis i testiranje dece u prvi razred osnovne škole. Jovanović je istakao da roditelji prilikom