Šapić: Smetaju mi i jedni i drugi koji u Beogradu blokiraju ulice i normalan život građana

Beta pre 3 sata

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da pojedini radovi u centru grada kasne zbog blokada i zatvaranja ulica iza kojih stoje kako studenti u blokadi i oni koji ih podržavaju, tako i oni studenti i građani koji su već nedeljama okupljeni kod Pionirskog parka i platoa Doma Narodne skupštine.

Šapić je na konferenciji za novinare u Starom dvoru rekao da mu "smetaju i jedni i drugi" koji, po njegovim rečima, blokiraju radove, ulice i normalan život Beograđana.

"Evo ispred ovog objekta, ne možemo normalno da radimo jer je zatvorena ulica, oni koji blokiraju ulicu su je zatvorili i njih niko ne može da pomeri. Isto kao što su ovi drugi pozatvarali pola grada prethodnih šest meseci. To je jedan od glavnih razloga za kašnjenje radova", kazao je gradonačelnik.

On je dodao da je "zanimljivo da onima kojima ne smetaju jedni koji svako malo blokiraju grad, smetaju ovi drugi koji blokiraju drugu polovinu grada".

"Meni smetaju jedni i drugi koji blokiraju radove, ulice i normalan život Beograđana i to sam više puta govorio ali ovi jedni će to da ignorišu a drugi će da falsifikuju. Na to sam već navikao", kazao je Šapić.

(Beta, 27.05.2025)