Studenti u Novom Sad omogućili ulaz zaposlenima u sud, od 10 sati ponovo blokada

Beta pre 10 minuta

Studenti u blokadi danas će u periodu od 7 do 10 časova omogućiti ulaz zaposlenih u zgradu pravosudnih organa u Novom Sadu, a nakon toga će nastaviti sa blokadom koja je ušla u trinaesti dan.

Danas se očekuje odluka Apelacionog suda u vezi sa pritvorom za trojicu aktivista Pokreta slobodnih građana Srđana Đurića, Mladena Cvijetića i Davora Stefanovića, koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka.

Do sada su zaposleni u sudu mogli da borave u periodu od 7 do 11 časova, a od danas je odlukom studenata u blokadi to vreme skraćeno za sat.

Studenti su ocenili da bi zakon trebalo da bude temelj pravde, ali da to često nije slučaj.

"Pravda ne proizilazi iz birokratskih odluka, zakonskih procedura ili sudskih presuda - već iz istine", poručili su studenti u pozivu za današnju blokadu.

(Beta, 27.05.2025)