Petković: Srbija jedna od najfunkcionalnijih multietničkih država u Evropi

Srbija je bila i ostala jedna od najfunkcionalnijih multietničkih država u Evropi, što mogu da posvedoče brojne nacionalne manjine od Subotice do Bosilegrada, izjavio je danas direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Poslednji koji Srbiji može da deli lekcije o ugroženosti nacionalnih manjina je predstavnik ideologije koja je dovela do jednog od najvećih etničkih čišćenja u modernoj istoriji, naveo je Petković u pisanoj izjavi. On je istakao da to što je Srbija multietnička smeta osobama poput Dželjalja Svečlje, koji imaju patološki strah od svega što se ne uklapa u njihovu velikoalbansku ideologiju. Do danas se na Kosovo i Metohiju nije vratilo 212.000 interno raseljenih Srba,