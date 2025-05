Skandalozne optužbe svečlje: Petković: On je poslednji koji Srbiji može da deli lekcije o ugroženosti manjina

Direktor Kancelarije za KiM Vlade Srbije oštro je danas kritikovao ministra unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjalja Svečlju povodom njegovih optužbi na račun Srbije, ističući da je Svečlja poslednji koji Srbiji može da deli lekcije o ugroženosti nacionalnih manjina.

''Srbija je bila i ostala jedna od najfunkcionalnijih multietničkih država u Evropi, i to mogu da posvedoče brojne nacionalne manjine od Subotice do Bosilegrada, i poslednji koji Srbiji može da deli lekcije o ugroženosti nacionalnih manjina jeste predstavnik ideologije koja je dovela do jednog od najvećih etničkih čišćenja u modernoj istoriji'', poručio je Petković, saopšteno je iz Kancelarije za KiM. To što je, kako je istakao Petković, Srbija multietnička, upravo