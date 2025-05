„Spustite me, spustite me!“ Tinejdžerka (19) stradala u Budvi želela da prekine let pre tragedije

Pred kraj leta počela je da viče iz sveg glasa, "Spustite me, spustite me!". Ali kapetan broda to nije mogao da čuje, ali je već krenuo da je spušta, međutim, onda to nije mogla da dočeka, kaže naš sagovornik

Tinejdžerka (19) iz Novog Sada poginula je juče ujutro u Budvi, tokom parasejlinga na plaži u Bečićima. Kako saznaje Alo!, nesrećna devojka se tokom leta sama otkačila sa sigurnosne sajle i pala sa visine veće od 50 metara u more. Kako saznajemo, nesreća se dogodila pre 12 sati, u blizini hotela "Splendid". Očevici su ispričali da je sve u početku delovalo uobičajeno. – Sve je delovalo u redu. Objasnili su joj kako funkcioniše parasejling, kako da sedi, kako da se