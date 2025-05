Velika isključenja struje u Beogradu: Čak 7 opština u mraku: Proverite da li ste i vi na spisku, evo do kada traju prekidi u snabdevanju

Više naselja u Beogradu danas neće imati struju zbog izvođenja planiranih radova, preneo je Beoinfo.

Deo Zvezdare ostaće bez struje od 8.30 do 14.00, dok će deo Palilule, Voždovca i Grocke ostati bez struje od 9 do 14 časova. Potrošači u pojedinim ulicama na Novom Beogradu isključenja struje traju od 8.30 do 13.30, dok će deo građana u Obrenovcu biti bez električne energije od 8.30 do 15 časova, a u Mladenovcu od 9 do 16 časova. Najavljeno je i da će sutra struja biti isključena u opštinama: Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi