Velika isključenja struje u Beogradu Evo do kada traju prekidi u čak 7 opština

Rusija se suočava sa "nevidjenim" nivoom sajber napada iz Kijeva, ali ih uspešno odbija, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova te zemlje Sergej Veršinjin.

Deo Zvezdare ostaće bez struje od 8.30 do 14.00, dok će deo Palilule, Voždovca i Grocke ostati bez struje od 9 do 14 časova. Potrošači u pojedinim ulicama na Novom Beogradu isključenja struje traju od 8.30 do 13.30, dok će deo građana u Obrenovcu biti bez električne energije od 8.30 do 15 časova, a u Mladenovcu od 9 do 16 časova. Najavljeno je i da će sutra struja biti isključena u opštinama: Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi