(Mape) Srbija zarobljena pod luciferom! Temperatura skače na skoro 40, ne vidi se kraj paklu, a postoji šansa i za superćelijske oluje: "Nismo ni svesni šta nas čeka"

Smena sunca i oblaka s mestimičnom kišom očekuje se danas pre podne, a posle podne će početi da se razvedrava. Maksimalna dnevna temperatura će biti 23-24 stepeni, a već za vikend biće znatno toplije, čak do 35 stepeni, i prema rečima meteorologa Ivana Ristića od ponedeljka 2. juna ulazimo u dugotrajnu vrućinu, a pošto će afrički anticiklon narednih deset dana da se proširi na veći deo Evrope kod nas će zahvatiti deo Vojvodine, što znači da će temperatura biti i do 36-37 stepeni.

Ristić objašnjava za “Blic” da njegovi modeli pokazuju da će biti sve toplije do tačke izjednačenja sa telesnom temperaturom. -Pomera se na sever i možda ćemo biti čak i u toplotnoj kupoli i to znači sigurno 15 dana suvog vremena, sve do sredine juna. Čini se sve gore, ali to je za more i one koji planiraju sada odmor idealno. Afrički anticiklon ima tendenciju širenja narednih dana i zahvatiće veći Evrope. Kod nas se u Banatu, delu Srema i Mačve pojavila i crvena