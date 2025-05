Danas pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne prestanak padavina, a do kraja dana i postepeno razvedravanje. Na severu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće umeren, povremeno i jak, severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 14, a najviša od 18 do 23 stepena. U Beogradu će biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće umeren zapadni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 13,