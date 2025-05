U eksploziji u „Krušiku“ povređeno sedam radnika

petak, 30. maja 2025. VALJEVO- U valjevskom „Krušiku“ jutros je došlo do eksplozije u kojoj je povređeno sedam radnika. Niko od radnika nije teže povređen, a oni su zbrinuti u Urgentnom centru valjevske bolnice. Kako saznajemo, eksplozija se dogodila jutros oko 8 časova u kapislani, kada je prilikom presovanja eksploziva došlo do eksplozije. U valjevskoj vojnoj fabrici „Krušik“ od 2022. godine do sada se dogodilo pet eksplozija u kojima je povređeno više radnika.