Ministarstvo energetike objavilo je nove cene goriva koje će važiti od danas u 15 sati, do sledećeg petka 6. juna. Prema zvaničnom saopštenju, litar evrodizela će i dalje koštati 187 dinara, dok će litar benzina evropremijum BMB 95 ostati 178 dinara. To znači da nije došlo do promene u cenama u odnosu na ovu nedelju.