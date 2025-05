Incident na meču Runea na RG: Danac tražio da se izbaci čovek pored njegovog peškira, evo i zašto!

Danski teniser, Holger Rune uspeo je da se plasira u osminu finala Rolan Garosa pobedom protiv domaćeg igrača Kventena Alisa sa 3:2 u setovima, a meč je obeležio i jedan incident o kojem je pobednik ovog susretao pričao na konferenciji.

Sve se desilo kada je Rune stigao do kutije za peškire, a onda je nastala gužva koja je podigla publiku na noge. Francuzi kao Francuzi, burno su sve ispratili, pogotovo zato što je u centru pažnje bio protivnik njihovog zemljaka. - Da, spustio sam peškir u kutiju koja stoji sa strane i isto vreme je jedan čovek koji sedi iza nje počeo agresivno da se dere na mene. Krenuo je rukom ka meni. Pomislio sam da je to veoma čudno, zato što mu nisam ništa uradio, a on ne bi