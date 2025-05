Studenti u nedelju blokiraju Brankov most i Gazelu

Studenti u blokadi objavili su da će u nedelju, 1. juna, tokom protesta "Vostani Serbije", blokirati Brankov most i most Gazela u Beogradu.

Kako je objavljeno na zvaničnom Instagram nalogu studenata u blokadi, blokada dva najprometnija beogradska mosta počeće u 18 časova i trajaće do 21.16. "Hoćemo izbore", poručuju u svojoj objavi studenti u blokadi. Podsetimo, u Beogradu je i juče održan veliki protest sa zahtevom za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora, dok se danas održava protest u Šapcu.