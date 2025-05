Bela kuća besna: Ovo je potpuno neprihvatljivo

Specijalni izaslanik SAD za Bliski istok Stiv Vitkof izjavio je danas da je odgovor Hamasa na njegov predlog sporazuma o primirju u Pojasu Gaze “potpuno neprihvatljiv i samo nas vraća unazad”.

– Hamas bi trebalo da prihvati okvirni predlog koji smo izneli kao osnovu za bliske pregovore, koje možemo odmah početi sledeće nedelje – rekao je on. Vitkof je istakao da je to jedini način da se uskoro sklopi 60-dnevni sporazum o prekidu vatre, prema kojem bi se polovina talaca i tela nekih od ubijenih vratiti u Izrael, prenosi Tajms of Izrael. On je dodao da je to takođe jedini način pomoću kojeg bi strane uskoro na “pregovorima mogle da vode suštinske pregovore