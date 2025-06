Vremenska prognoza za 1. jun: Sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni

Vremenaska prognoza za nedelju 1. jun.

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 1. jun 2025. godine pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša od 26 do 30 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab promenljiv, na severu slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 30 do 33 stepena. Prema vremenskoj prognozi za utorak