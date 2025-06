sredinom dana biti povremeno i jak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Temperature će se kretati od 13 do 35 stepeni. U Beograduće biti toplo sa temperaturama do 34 stepena i slab jugozapadni i južni vetar. U narednih sedam dana očekuju se visoke temperature do 36 stepeni, a u centralnim delovima Beograda kao i ponegde u Vojvodini i sa tropskim noćima. Glas zapadne Srbije/Tanjug