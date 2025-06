„Donald Tramp je u Epštajnovim dosijeima“: Ilon Mask izneo ozbiljne optužbe na račun predsednika SAD

"Vreme je da se baci zaista velika bomba", napisao je večeras na X nalogu Ilon Mask. „Donald Tramp je u Epštajnovim dosijeima.

To je pravi razlog zašto nisu objavljeni. Prijatan dan, DJT!“, navodi Mask. Time to drop the really big bomb: @realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 Podsetimo, Ilon Mask dodatno je zaoštrio svoj sukob s predsednikom Donaldom Trampom, kritikujući njegove ogromne planove potrošnje. Tehnološki milijarder sada tvrdi da predsednik gura Sjedinjene