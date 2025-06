Nedeljkov pred izbore u nedelju: Navodno se za 15 glasova u Kosjeriću dobija traktor

Trenutno se na terenu u Kosjeriću i Zaječaru, gde će u nedelju biti izbori, dokumentuju zloupotreba javnih resursa, verbalno i fizičko nasilje...

To je za N1 rekao Raša Nedljkov iz Crte koji je dodao da su u toj organizaciji dobili svedočanstvo da je cena glasa "vrtoglavo porasla". "Cifre koje se spominju za glas su otišle vrtoglavo gore, čak se u jednom trenutku pominjalo da se za 15 glasova dobije traktor u Kosjeriću. Čak i da je to neistina, to su neverovatne pare u pitanju", rekao je on. Praksa nekažnjivosti, kako je ocenio, uzima danak. "Ono što je glavni utisak je, kada pokušamo da sumiramo sve nalaze,