Tramp uzvraća udarac: Odgovorio na teške optužbe Ilona Maska da se nalazi u dokumentima Džefrija Epstajna: "Trebalo je ranije to da uradi"(foto)

Donald Tramp se oglasio i odgovorio na teške optužbe Ilona Maska, koji je javno objavio da se američki predsednik nalazi u dokumentima pokojnog Džefrija Epstajna, koji je osuđen za trgovinu ljudima, prostituciju i polno zlostavljanje dece.

Tramp se nije toliko potresao oko optužbi na njegov račun, već je poručio Masku da je ranije trebalo da mu se suprotstavi. - Ne smeta mi što se Ilon okreće protiv mene, ali je trebalo da to uradi pre nekoliko meseci. Ovo je jedan od najvećih zakona ikada predstavljenih Kongresu. To je rekordno smanjenje rashoda, 1,6 biliona dolara, i najveće smanjenje poreza ikada dato. Ako ovaj zakon ne prođe, doći će do povećanja poreza od 68 odsto, i stvari mnogo gore od toga.