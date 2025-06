U Vojvodini se očekuje kiša u nedelju pretežno sunčano i veoma toplo, moguć olujni vetar tokom noći

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, s vetrom u većem delu slabim i promenljivim, u Vojvodini slabim i umerenim južnim i jugozapadnim, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. Uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, uz umeren i jak, na severu kratkotrajno i olujni severozapadni vetar i osetan pad temperature. U Beogradu se sutra očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar će biti slab južni i jugozapadni, a najniža temperatura kretaće se od 18 do 22 stepena, dok