Nastavak nestabilnog vremena u Srbiji sa padom temperatura i lokalnim pljuskovima

Naslovi.ai pre 42 minuta
Nastavak nestabilnog vremena u Srbiji sa padom temperatura i lokalnim pljuskovima

Srbija očekuje svežije i promenljivo vreme sa kišom i grmljavinom, uz temperature od 15 do 33 stepena i vetar sa severa i severozapada.

Nakon višednevnog toplotnog talasa, u Srbiji se očekuje postepeni pad temperatura sa maksimalnim vrednostima od 28 do 33 stepena, dok će jutarnje temperature biti između 15 i 23 stepena. Promenljivo vreme donosi smenu sunčanih intervala i oblaka. Blic Telegraf Mondo Glas Zaječara

U većini delova Srbije predviđeni su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče, naročito na severu i zapadu zemlje. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, ali bez uslova za jake oluje. Vetar će biti slab do umeren, sa povremenim jakim severnim i severozapadnim udarima. N1 Info RTS Mondo

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na potencijalno opasno vreme zbog kiše, pljuskova i grmljavine, kao i zbog visokih temperatura u nekim delovima Srbije. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Blic Nova Radio 021

